Идентификацию для оформления сим-карт прошли 4,5 миллиона иностранцев

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Идентификацию для оформления сим-карт в соответствии с новыми требованиями российского законодательства прошли 4,5 миллиона иностранных граждан, заявил замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко во время заседания общественного совета при министерстве.
«А 4,5 миллиона иностранных граждан прошли идентификацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации», — сказал Угнивенко.
С 1 января иностранцы и лица без гражданства могут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи, а один человек может зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт. Согласно новым правилам, для заключения договора требуется СНИЛС, учетная запись «Госуслуг» и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе.
Для иностранцев также стало обязательным включение в договор IMEI — кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука).