Идентификацию для оформления сим-карт прошли 4,5 миллиона иностранцев

С 1 января иностранцы и лица без гражданства могут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи, а один человек может зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт. Согласно новым правилам, для заключения договора требуется СНИЛС, учетная запись «Госуслуг» и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе.