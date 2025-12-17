Почему люди радуются тому, что у певицы отобрали квартиру

Почему Долина не пыталась сразу решить дело миром с непричастной к афере покупательницей квартиры? Ведь артистка и разговаривать с ней не хотела, перестала отвечать на звонки. Почему, сплоховав сама, стала обвинять Лурье в неосмотрительности? Ведь адвокат певицы строил защиту на доводах, что покупательница не могла не заподозрить неладное, но, точно хищница, решила воспользоваться случаем и получить на дармовщинку роскошную квартиру. Почему певица, продолжая настаивать, что она всего лишь потерпевшая, не пожалела других жертв преступной схемы, несчастных дропперов: молодую мать из Казани, обычного таксиста из Орска и других таких же горемык? Им-то присудили выплатить артистке несколько миллионов. Причем с учетом процентов за незаконное обогащение! Все эти каверзные вопросы люди задают в комментариях. Они проводят собственные расследования и выносят вердикт: сама виновата, поплатилась за глупость, вранье и двойные стандарты. А потом еще и этот рояль в кустах объявился, который якобы единственный певица намеревалась забрать из квартиры. Значит, все-таки осознавала, что продает жилье по-настоящему. Значит, сомнений больше нет. Выкручивалась, выкручивалась, да не выкрутилась.