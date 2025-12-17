Ричмонд
В Омске осудили девять человек за организацию сети притонов

Они работали под вывеской легальных массажных салонов.

Источник: Комсомольская правда

Суд признал девятерых жителей Омска виновными в организации занятия проституцией и вовлечении в него. Группу возглавлял учредитель ООО, которое он создал в апреле 2016 года для придания легального вида сети притонов.

Установлено, что в период с марта 2019 года до июня 2024-го преступная группа действовала под видом массажных салонов. Руководитель использовал статус директора юридического лица для оформления необходимых документов.

«Учредитель устанавливал платежные терминалы, заключал договоры аренды, охраны помещений и даже оказания услуг с якобы мастерами массажа», — рассказали в региональной прокуратуре.

Лидер группы привлек сообщников. Восемь человек работали в качестве администраторов и 11 девушек оказывали интимные услуги. Притон раскрыли сотрудники полиции в июне 2024 года.

Руководитель получил три года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Администраторов приговорили к условным срокам от шести месяцев до двух с половиной лет.

Ранее мы рассказали, что в Омске второй раз за год отменили концерт певца Шамана.