Елочные базары открылись во всех округах Иркутска

До 31 декабря жители смогут купить живые пихты, ели и сосны.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Елочные базары открылись во всех округах Иркутска. До 31 декабря горожане смогут купить живые пихты, ели и сосны. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.

— В Правобережном округе базар работает на улице Шевцова, 4. Жителей Октябрьского округа ждут по адресу ул. Волжская, 3, а Ленинского — на Трактовкой, 4. В Свердловском округе открылись четыре точки, — сообщили в пресс-службе администрации.

С 20 декабря дополнительно откроются еще три елочных базара. Власти города напоминают, что покупая настоящее дерево, важно помнить о правилах безопасности. Ель рекомендуется устанавливать на значительном расстоянии от обогревателей. Важно следить, чтобы ветви не касались стен и потолка. Также не стоит оставлять дерево в зоне проходов и выходов.