Елочные базары открылись во всех округах Иркутска

С 20 декабря дополнительно откроются еще три елочных базара. Власти города напоминают, что покупая настоящее дерево, важно помнить о правилах безопасности. Ель рекомендуется устанавливать на значительном расстоянии от обогревателей. Важно следить, чтобы ветви не касались стен и потолка. Также не стоит оставлять дерево в зоне проходов и выходов.