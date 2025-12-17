Елочные базары открылись во всех округах Иркутска. До 31 декабря горожане смогут купить живые пихты, ели и сосны. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.
— В Правобережном округе базар работает на улице Шевцова, 4. Жителей Октябрьского округа ждут по адресу ул. Волжская, 3, а Ленинского — на Трактовкой, 4. В Свердловском округе открылись четыре точки, — сообщили в пресс-службе администрации.
С 20 декабря дополнительно откроются еще три елочных базара. Власти города напоминают, что покупая настоящее дерево, важно помнить о правилах безопасности. Ель рекомендуется устанавливать на значительном расстоянии от обогревателей. Важно следить, чтобы ветви не касались стен и потолка. Также не стоит оставлять дерево в зоне проходов и выходов.