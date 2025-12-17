Антиоксидант из водорослей защищает сердце от побочных эффектов химиотерапии

Такое открытие было совершено группой российских ученых под руководством старшего научного сотрудника ИТЭБ РАН (Пущино) Юлии Бабуриной. Ее научная группа уже много лет изучает то, как различные природные антиоксиданты, присутствующие в морских водорослях, воздействуют на митохондрии. Так, несколько лет назад исследователям удалось показать, что астаксантин, одно из этих веществ, благотворно воздействует на клетки сердца и защищает их от повреждений при сердечной недостаточности.