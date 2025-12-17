Садовничий: новый телескоп МГУ позволит вести детальные поиски обитаемых миров

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Космический телескоп для изучения экзопланет, который Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова совместно с организациями-партнерами намерен запустить к 2030 году, за счет своей мощности позволит вести детальные исследования потенциально обитаемых миров. Об этом заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.
«К 2030 году мы [совместно с рядом организаций-партнеров] планируем запуск телескопа для изучения свойств экзопланет и поиска признаков жизни во вселенной. Он станет самым мощным свободным телескопом своего класса и позволит проводить детальные исследования потенциально обитаемых миров», — сказал Садовничий на встрече с председателем комитета по экономике и финансам Государственного совета Султаната Оман Зафером Аль Шанфари, которая прошла в Москве в среду.
Он отметил, что МГУ в рамках этого проекта начал сотрудничать с Университетом Султана Кабуса (Оман). В мае руководители двух организаций подписали протокол к основному соглашению о сотрудничестве, предусматривающий создание совместной университетской космической обсерватории для исследования экзопланет. В сентябре МГУ и Ассоциация арабских университетов заключили соглашение о создании Российско-арабского консорциума университетов по созданию космической обсерватории.
«В этом направлении уже сделаны первые шаги. Мы считаем, что реализация этого проекта приведет к созданию широкой международной коалиции, сопоставимой по размаху с сотрудничеством в рамках МКС. Уникальность инициативы заключается в том, что впервые столь серьезную научную программу выдвигают университеты», — заключил глава Московского государственного университета.