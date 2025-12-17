Садовничий: новый телескоп МГУ позволит вести детальные поиски обитаемых миров

«К 2030 году мы [совместно с рядом организаций-партнеров] планируем запуск телескопа для изучения свойств экзопланет и поиска признаков жизни во вселенной. Он станет самым мощным свободным телескопом своего класса и позволит проводить детальные исследования потенциально обитаемых миров», — сказал Садовничий на встрече с председателем комитета по экономике и финансам Государственного совета Султаната Оман Зафером Аль Шанфари, которая прошла в Москве в среду.