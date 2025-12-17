Ричмонд
Лукашенко присудил спецпремию двукратному чемпиону Олимпиады Литвиновичу

Лукашенко присудил спецпремии олимпийскому чемпиону Литвиновичу, заслуженному тренеру Мироновичу и Президентскому спортивному клубу.

Источник: president.gov.by

Президентом Беларуси Александром Лукашенко присуждена специальная премия «Белорусский спортивный Олимп» 2025 года. Соответствующий указ белорусский лидер подписал 17 декабря, сообщила пресс-служба президента.

Так, спецпремию присудили Президентскому спортивному клубу за вклад в развитие физкультуры и спорта, многочисленные комплексные программы, организацию спортсоревнований и проектов.

Еще награды удостоен мастер спорта Беларуси международного класса, двукратный олимпийский чемпион, неоднократный победитель чемпионатов мира и Европы и иных состязаний батутист Иван Литвинович.

Также специальная премия присуждена заслуженному тренеру СССР и БССР Спартаку Мироновичу, возглавлявшему мужскую сборную Беларуси по гандболу с 1992 по 2008 год. Под руководством Мироновича восемь гандболистов «СКА-Минск» стали олимпийскими чемпионами в составе сборных, а сборная СССР по гандболу дважды брала золото Олимпиады в 1988-м и 1992-м. Кроме того, «СКА-Минск» выигрывал Кубки европейских чемпионов, обладателей кубков и Кубок вызова.

Тем временем белорусского хоккеиста «Чикаго» Левшунова не допустили к матчу чемпионата НХЛ.

