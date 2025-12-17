Лукашенко присудил спецпремию двукратному чемпиону Олимпиады Литвиновичу

Также специальная премия присуждена заслуженному тренеру СССР и БССР Спартаку Мироновичу, возглавлявшему мужскую сборную Беларуси по гандболу с 1992 по 2008 год. Под руководством Мироновича восемь гандболистов «СКА-Минск» стали олимпийскими чемпионами в составе сборных, а сборная СССР по гандболу дважды брала золото Олимпиады в 1988-м и 1992-м. Кроме того, «СКА-Минск» выигрывал Кубки европейских чемпионов, обладателей кубков и Кубок вызова.