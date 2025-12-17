Петербургский Политех отправит новый спутник в космос в декабре 2025 года

«На спутнике установлена новая версия бортового приемника АИС с низким энергопотреблением, позволяющим ему работать в режиме 24/7. Кроме того, на спутнике установлена экспериментальная аппаратура межспутниковой связи, которая может повысить оперативность обработки полезных данных на борту и снизить объемы передаваемых на наземный пункт управления данных полезной нагрузки космического аппарата», — привели в пресс-службе слова старшего научного сотрудника Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ Сергея Волвенко.