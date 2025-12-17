С 19 декабря на территории природного парка «Мамай» вводится пропускной режим

С 19 декабря 2025 года на территории природного парка «Мамай» вводится пропускной режим. Для посещения парка нужно будет заранее оформить пропуск, так как без него вход будет запрещен, а получить его на месте не получится.
Оформить пропуск можно на сайте «Бурприроды» в графе «Организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и Разведение костров. Проведение экскурсий».
При посещении парка нужно иметь при себе паспорт.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что елочные базары открылись во всех округах Иркутска.
До 31 декабря жители смогут купить живые пихты, ели и сосны.