Вспышка газовоздушной смеси разрушила часть стены в многоэтажке Гомеля

В Гомеле в жилом многоэтажном доме произошла вспышка газовоздушной смеси, сообщили в пресс-службе МЧС 17 декабря.
ЧП произошло в областном центре на улице Косарева. Предварительно в МЧС рассказали, что вспышка газовоздушной смеси не привела к последующему горению. Взрыв газа случился в квартире на седьмом этаже многоэтажки.
— Проводится эвакуации жильцов. Подробности позже, — прокомментировали в МЧС.
По видео с места происшествия можно понять, что вспышка газовоздушной смеси была довольно сильной. Взрывной волной оказалась повреждена и отошла одна из панелей внешней стены дома, выбиты окна в одной из комнат, повреждено остекление балкона, не видно и его плиты.
