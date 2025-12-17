Путин назвал работу военных врачей по спасению бойцов героической

«Особо отмечу героическую работу военных врачей, медицинских работников, которые делают порой невозможное, чтобы спасти наших бойцов и после лечения вернуть их в строй. Получен уникальный, просто уникальный опыт оказания медицинской психологической помощи военнослужащим с ранениями, травмами, заболеваниями, связанными с боевыми действиями. Такой опыт надо внедрять в деятельность не только учреждений военной медицины, но и гражданского здравоохранения», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.