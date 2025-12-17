Более 30 млн рублей потратили на тренажеры для омской больницы

Внушительная сумма в размере 30 млн рублей пошла на закупку 44 единиц новейшего медицинского оборудования для отделения реабилитации больницы скорой медицинской помощи № 2. Ежегодно здесь будут проходить курс реабилитации более 470 человек.
Фото: пресс-служба минздрава Омской области, автор Татьяна Рейн.
В отделение были закуплены современные аппараты для зала ЛФК, полностью оборудованы массажный и процедурный кабинеты, кабинет физиолечения. Значительная сумма — более 30 млн рублей — была выделена БСМП № 2 по государственной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Омской области» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В минздраве Омской области сообщили, что реабилитационный курс в отделении реабилитации больницы скорой медицинской помощи № 2, ежегодно будут проходить 470 омичей.