Более 30 млн рублей потратили на тренажеры для омской больницы

В отделение были закуплены современные аппараты для зала ЛФК, полностью оборудованы массажный и процедурный кабинеты, кабинет физиолечения. Значительная сумма — более 30 млн рублей — была выделена БСМП № 2 по государственной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Омской области» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В минздраве Омской области сообщили, что реабилитационный курс в отделении реабилитации больницы скорой медицинской помощи № 2, ежегодно будут проходить 470 омичей.