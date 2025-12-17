Раскрыты самые опасные гастрономические сочетания на новогоднем столе

Особенно опасным для здоровья врач считает сочетание алкоголя со слишком жирными блюдами. По ее словам, такая комбинация значительно увеличивает нагрузку на печень, поджелудочную железу и желчный пузырь. «Алкоголь лучше сочетать с легкими закусками, а не с жирным мясом, копченостями и майонезными салатами», — посоветовала Устинова.