В РАН назвали маловероятным инопланетное происхождение у объекта 3I/ATLAS

«Гипотеза об инопланетной природе, как бы привлекательно ни выглядела, все равно является менее вероятной, чем гипотеза, что перед нами обычное небесное тело. Может ли все-таки быть, что 3I/ATLAS и является как раз таким, тем самым зондом? Ответ — да, может, но, опять же, с очень низкой вероятностью», — говорится в сообщении.