Россиянам напомнили о возможности бесплатно организовать досуг на зимних каникулах

Так, например, в Новосибирском театре кукол можно посетить развлечение для любителей фантастики — веселый концерт с элементами циркового представления и сюрпризами. Там всех пришедших будет ждать встреча с инопланетными гостями во главе с КосмоДедМорозом. Любителей знаний привлечет выставка «Наука в большом городе» в Екатеринбурге, которая позволит познакомиться с наследием уральских ученых. Наряду с этим Казанский центр «Эрмитаж-Казань» приглашает на экскурсии, чтобы дать возможность прикоснуться сквозь века к роскоши коллекции князей Юсуповых. Развлечения по «Пушкинской карте» на любой вкус можно будет найти и во многих других регионах России.