Белоусов призвал внедрить в систему военного образования опыт СВО

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Опыт СВО требуется на деле внедрить в систему военного образования, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Во-вторых, в систему военного образования требуется на деле внедрить опыт СВО. Необходимо внести дополнения во все программы обучения слушателей и курсантов, отражающие опыт боевых действий, включая управление в оперативном и тактическом звеньях. В следующем году необходимо завершить эту работу», — сказал он.
