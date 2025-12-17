Ричмонд
Белоусов призвал внедрить в систему военного образования опыт СВО

Белоусов призвал внедрить опыт СВО в систему военного образования.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Опыт СВО требуется на деле внедрить в систему военного образования, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Во-вторых, в систему военного образования требуется на деле внедрить опыт СВО. Необходимо внести дополнения во все программы обучения слушателей и курсантов, отражающие опыт боевых действий, включая управление в оперативном и тактическом звеньях. В следующем году необходимо завершить эту работу», — сказал он.

