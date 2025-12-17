Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи следов динозавров обнаружили возле площадки Олимпийских игр в Италии

Фотограф дикой природы Делла Феррера нечаянно обнаружил возле площадки Олимпийских зимних игр в Италии 20 тыс. следов динозавров, которым более 210 тыс. лет, материал из NBC News перевел aif.ru.

Источник: скриншот видео

По его словам, он находился в двух километрах от горного города Бормио, где с 6 по 22 февраля пройдут мужские лыжные гонки, как вдруг увидел на одном из камней на высоте 2 400 метров над уровнем моря странные отметины.

«Огромным сюрпризом стало не столько обнаружение следов, сколько обнаружение такого огромного количества. Там действительно десятки тысяч отпечатков, более-менее хорошо сохранившихся», — заявил Феррера.

Туда отправились ученые. Они пришли к выводу, что отпечатки оставили длинношеевые двуногие травоядные животные, их длина была около 33 футов (10 метров), а вес — до четырёх тонн. Скорее всего, это были платоозавры. Некоторые их следы были шириной около 40 сантиметров.