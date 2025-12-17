Тысячи следов динозавров обнаружили возле площадки Олимпийских игр в Италии

По его словам, он находился в двух километрах от горного города Бормио, где с 6 по 22 февраля пройдут мужские лыжные гонки, как вдруг увидел на одном из камней на высоте 2 400 метров над уровнем моря странные отметины.
«Огромным сюрпризом стало не столько обнаружение следов, сколько обнаружение такого огромного количества. Там действительно десятки тысяч отпечатков, более-менее хорошо сохранившихся», — заявил Феррера.
Туда отправились ученые. Они пришли к выводу, что отпечатки оставили длинношеевые двуногие травоядные животные, их длина была около 33 футов (10 метров), а вес — до четырёх тонн. Скорее всего, это были платоозавры. Некоторые их следы были шириной около 40 сантиметров.