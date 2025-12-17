В нескольких населенных пунктах Ростовской области отключили воду

17 декабря в нескольких населенных пунктах Волгодонского района Ростовской области до вечера отключили воду. Сообщение об этом в своем телеграм-канале опубликовала глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Министр уточнила, что порыв водовода произошел в станице Большовской. Подача воды была прекращена в станицах Большовской и Дубенцовской, а также в хуторах Рябичев, Ясырев, Степной, Холодный, Пирожок.
Ориентировочное время окончания ремонта — 19 часов 17 декабря. Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.