В нескольких населенных пунктах Ростовской области отключили воду

Две станицы и пять хуторов до вечера остались без воды в Волгодонском районе Дона.

Источник: Комсомольская правда

17 декабря в нескольких населенных пунктах Волгодонского района Ростовской области до вечера отключили воду. Сообщение об этом в своем телеграм-канале опубликовала глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Министр уточнила, что порыв водовода произошел в станице Большовской. Подача воды была прекращена в станицах Большовской и Дубенцовской, а также в хуторах Рябичев, Ясырев, Степной, Холодный, Пирожок.

Ориентировочное время окончания ремонта — 19 часов 17 декабря. Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ».

