Белоусов призвал усилить взаимодействие военных и гражданских вузов

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Для повышения качества подготовки военных кадров необходимо существенно усилить взаимодействие военных и гражданских вузов, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
«В целях повышения качества подготовки военных кадров необходимо существенно усилить взаимодействие военных и гражданских вузов. Отмечу, что в текущем году впервые военными вузами заключены 203 соглашения с ведущими гражданскими вузами, научно-исследовательскими организациями и предприятиями промышленности», — сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
