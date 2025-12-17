Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потерю уверенности в себе назвали предвестником деменции

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что потеря уверенности в себе в среднем возрасте коррелирует с повышенным риском деменции в пожилом возрасте. Об этом ведущий автор исследования Филипп Франк рассказал изданию Independent.

Источник: Unsplash.com

Результаты были получены в ходе анализа данных 5811 участников британского исследования Whitehall II, которые предоставили подробную информацию о своем здоровье, в том числе о психическом состоянии.

«Люди, которые в среднем возрасте ощущали неспособность справляться с жизненными трудностями, сталкивались с деменцией почти на 50% чаще», — отмечает Франк.

Повышенный риск также отмечался у тех, кто испытывал эмоциональную отстраненность, отсутствие теплых чувств к другим, постоянный стресс или неудовлетворенность результатами собственной деятельности. Даже субъективные жалобы на трудности с концентрацией внимания оказались связаны с более высокой вероятностью развития деменции в старости.

Франк подчеркнул, что все эти признаки часто встречаются при депрессии, однако сама депрессия, по данным исследования, напрямую не была связана с риском когнитивных нарушений. Это указывает на то, что важную роль играют не клинический диагноз, а конкретные изменения в эмоциональной и когнитивной сфере, которые могут отражать ранние и незаметные процессы в мозге.