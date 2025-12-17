В собственность Омской области могут вернуться газовые сети и летное поле

В частности, общающимися сторонами были рассмотрены перспективы передачи летного поля в районном центре Знаменского района, а также помещений и зданий, расположенных в Москаленском и Саргатском районах, городе Омске и Таре. Отдельное внимание было уделено возврату газовых сетей в областную собственность. По сообщению пресс-службы главы региона, омский губернатор подчеркнул конструктивный характер взаимодействия с Росимуществом. Как отреагировал на предложение глава Росимущества, пресс-служба губернатора и правительства Омской области не уточнила.