В собственность Омской области могут вернуться газовые сети и летное поле

Вопросы юридического возврата «в родную гавань» ряда объектов, расположенных на территории региона, обсуждались с Росимуществом.

Источник: Комсомольская правда

Омский губернатор обсудил с руководителем Росимущества Вадимом Яковенко вопросы передачи некоторых объектов, расположенных на территории Омской области, в собственность региона.

В частности, общающимися сторонами были рассмотрены перспективы передачи летного поля в районном центре Знаменского района, а также помещений и зданий, расположенных в Москаленском и Саргатском районах, городе Омске и Таре. Отдельное внимание было уделено возврату газовых сетей в областную собственность. По сообщению пресс-службы главы региона, омский губернатор подчеркнул конструктивный характер взаимодействия с Росимуществом. Как отреагировал на предложение глава Росимущества, пресс-служба губернатора и правительства Омской области не уточнила.