Уфимку поймали на фиктивной постановке иностранцев на учет: возбуждены уголовные дела

Уфимка оформила фиктивную регистрацию двум иностранцам.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завели уголовные дела о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

33-летняя жительница столицы республики в минувшем феврале зарегистрировала иностранцев по адресам двух частных домов на улице Ольховой, в которых они по факту не жили.

Надзорное ведомство провело проверку, после которой были возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».

— Ход расследования уголовных дел находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.

