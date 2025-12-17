Уфимку поймали на фиктивной постановке иностранцев на учет: возбуждены уголовные дела

В Уфе завели уголовные дела о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
33-летняя жительница столицы республики в минувшем феврале зарегистрировала иностранцев по адресам двух частных домов на улице Ольховой, в которых они по факту не жили.
Надзорное ведомство провело проверку, после которой были возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».
— Ход расследования уголовных дел находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.