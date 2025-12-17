На модернизацию электросетей в Ростовской области направят более трех млрд рублей

На встрече губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря с руководством «Россети Юг» был представлен новый директор ростовского филиала компании «Ростовэнерго» Никита Калашников. Центральной темой переговоров стала масштабная программа модернизации электросетей региона.
Глава энергокомпании Алексей Рыбин сообщил, что в рамках подписанной программы на повышение надежности сетей до 2031 года планируется направить более 21 млрд рублей. Из них 3,1 млрд рублей уже подтверждены на ближайшие три года. Он также отметил успешное взаимодействие с областным правительством, которое позволило получить федеральную субсидию в 489 млн рублей на закупку спецтехники, снизив тарифную нагрузку на потребителей.
Губернатор Юрий Слюсарь подчеркнул необходимость ускоренной модернизации сетевого хозяйства, которое отстает от растущего потребления, что особенно ощущается в пиковые сезонные периоды. Он также обратил внимание на проблему электроснабжения садоводческих товариществ, чья инфраструктура не рассчитана на современные нагрузки из-за круглогодичного проживания людей.
