На модернизацию электросетей в Ростовской области направят более трех млрд рублей

Глава энергокомпании Алексей Рыбин сообщил, что в рамках подписанной программы на повышение надежности сетей до 2031 года планируется направить более 21 млрд рублей. Из них 3,1 млрд рублей уже подтверждены на ближайшие три года. Он также отметил успешное взаимодействие с областным правительством, которое позволило получить федеральную субсидию в 489 млн рублей на закупку спецтехники, снизив тарифную нагрузку на потребителей.