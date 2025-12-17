Врач Еременко предупредил об опасности горячего шоколада

По его словам, горячий шоколад на натуральной основе какао-порошка содержит флавоноиды, магний и теобромин.
— Эти вещества входят в состав умеренных антиоксидантных соединений, поддерживают микроциркуляцию и могут оказывать мягкий тонизирующий эффект, повышение работоспособности и настроения. В то же время большинство необходимых смесей и напитков промышленного производства содержит количество сахара и насыщенных жиров, — пояснил врач.
Их постоянное употребление, по его словам, приводит к избыточной калорийности рациона, колебаниям уровня глюкозы в крови и увеличению нагрузки на поджелудочную железу.
У людей с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом напиток может спровоцировать нарушение метаболического контроля. Еременко напомнил при избыточном потреблении горячего шоколада может проявляться учащенное сердцебиение, чувство тревожности и нарушение сна.
У пациентов с гастритом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и повышенной кислотностью это может усиливать дискомфорт со стороны ЖКТ. Врач посоветовал пить горячий шоколад не чаще одного раза в неделю, сообщает «Подмосковье сегодня».
Эндокринолог Татьяна Губина рассказала о пользе и вреде горячего шоколада. По ее словам, он содержит антиоксиданты, защищающие клетки организма, и растительные пигменты флавоноиды, которые положительно влияют на состояние кровеносных сосудов и капилляров.