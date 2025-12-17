В Пекине ребенок уронил на выставке многомиллионный экспонат

В Пекине мальчик уронил многомиллионный экспонат на выставке, организованной блогером Чжан Кайи и ее мужем, пишет Daily Mail. В издании также опубликовали фото с места. Ребенок прикасался к витрине, а потом, видимо, столкнул защитное стекло, оно рухнуло на пол вместе с артефактом.
Речь идет о свадебном украшении в виде золотой короны ручной работы, которую изготовил супруг Чжан Кайи. Изделие создавалось не для продажи, так что его стоимость трудно оценить. Блогер утверждает, что корона представляет для нее личную ценность. О произошедшем женщина решила сообщить в надежде, что ей подскажут, как оценить ущерб.
Позже Чжан Кайи уточнила, что корона застрахована, она не собирается обвинять ребенка и его семью в причинении ущерба и требовать с них компенсацию.
В Daily Mail со ссылкой на китайские СМИ привели оценку стоимости короны от одного из экспертов (его имя не названо). Специалист заявил, что корона изготовлена примерно из 2 кг золота, ее минимальная цена — £21 170 (2,8 млн руб.), при этом стоимость может возрасти и до £42 339 (4,5 млн руб.), в зависимости от конечной оценки.
По словам Чжан Кайи, вход на выставку был бесплатным, так что мероприятие не принесло никакой прибыли.
Посетитель Эрмитажа сел на трон Павла I
Государственный Эрмитаж потребовал в судебном порядке взыскать 847 тыс. руб. с посетителя музея Александра Дробышева. В марте 2025 года мужчина нарушил правила пребывания в музее — сел на трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, принадлежавший императору Павлу I, чтобы сделать селфи.
На активные предостережения смотрителей посетитель отреагировал недружелюбно и намеренно положил ноги на подножную скамеечку. Экспонатам был нанесен урон — деформация сиденья трона, сечение и разрыв ткани бархата на поверхности сиденья трона, трещины и разрывы ткани бархата подножной скамьи.