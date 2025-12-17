Академик Медведев объяснил, почему Мраморное море отступило от берега

Как 16 декабря сообщил телеканал Haberturk, Мраморное море в Турции внезапно отступило примерно на 20 м от берега. Явление произошло в районе Мармара Эреглиси провинции Текирдаг на западе Турции. Оно вызвало обеспокоенность у местных жителей. Телеканал отмечает, что в местах отступления воды образовались песчаные острова, а на мелководье были замечены несколько лодок, севших на мель.