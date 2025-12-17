Срок выплаты за активное ведение боевых действий сокращен, сообщил Белоусов

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Срок выплаты за активное ведение боевых действий до бойцов сокращен с трех месяцев до трех дней, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.
«За счет оптимизации документооборота и изменения организационных процедур срок доведения денежного вознаграждения за активное ведение боевых действий до получателей сокращен с трех месяцев до трех дней», — сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.Читать дальше