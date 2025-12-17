Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Срок выплаты за активное ведение боевых действий сокращен, сообщил Белоусов

Белоусов: срок выплаты за ведение боевых действий сократили до трех дней.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Срок выплаты за активное ведение боевых действий до бойцов сокращен с трех месяцев до трех дней, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

«За счет оптимизации документооборота и изменения организационных процедур срок доведения денежного вознаграждения за активное ведение боевых действий до получателей сокращен с трех месяцев до трех дней», — сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше