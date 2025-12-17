Лурье сообщила, когда планирует въехать в квартиру Долиной

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье в программе «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что не будет затягивать с переездом в квартиру.
«Как только появится возможность, надеюсь, это будет скоро», — рассказала она.
Лурье также отметила, что пригласит на новоселье всех, кто ее поддерживал, а также команду телепрограммы.
Накануне Верховный суд России признал ее собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.
Ранее Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в Хамовниках в эфире программы «Пусть говорят» в минувшую пятницу. Певица также заявила, что приняла решение вернуть Полине Лурье деньги за квартиру в полном объеме.
Ранее адвокат заявляла РИА Новости, что Долина предложила Лурье мировое соглашение, в рамках которого собиралась возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет.