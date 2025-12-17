Разработан ИИ для детоксикации текстов на татарском языке

Первое место и 150 тыс. рублей завоевала команда Sota (НИУ ВШЭ и Университет ИТМО). Их подход, основанный на методе кросс-языкового переноса знаний с использованием богатых ресурсами данных русского языка, позволил создать эффективную систему, несмотря на нехватку данных на татарском языке. Второе и третье место заняли команды из Сколковского института науки и технологий и Казанского федерального университета.