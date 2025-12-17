Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сфере поддержки бойцов есть над чем работать, считает Путин

Путин: в сфере поддержки бойцов и их семей еще есть над чем работать.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в сфере поддержки бойцов и их семей министерство обороны совместно с государственным фондом «Защитники Отечества» в 2025 году сделали многое, но «еще есть, над чем работать».

«В уходящем году министерство обороны совместно с государственным фондом “Защитники Отечества” многое сделали для повышения качества медицинской помощи, помощи раненым воинам, для решения вопросов их реабилитации и трудоустройства, обеспечения своевременных выплат и реализации других, в том числе дополнительных мер социальной поддержки семей, детей и родителей погибших военнослужащих. Обращаю ваше внимание, здесь есть еще над чем работать», — сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.