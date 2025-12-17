Мэр Омска анонсировал безалкогольные новогодние гуляния

«Хочу напомнить, что при проведении мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам, в нашем городе будет ограничена реализация алкоголя и энергетических напитков в местах проведения праздничных мероприятий. Таким образом, с 28 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на площадках, где запланированы к проведению новогодние программы, нельзя будет купить веселящие напитки за два часа до начала проведения мероприятий и в течение двух часов после их проведения», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале градоначальника.