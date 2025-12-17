Ричмонд
Минобороны ввело меры контроля за исполнением бюджета, заявил Белоусов

Белоусов: Минобороны ввело меры непрерывного контроля за исполнением бюджета.

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Министерство обороны РФ ввело комплекс мер непрерывного контроля за исполнением бюджета с целью поиска внутренних резервов в этом году, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

«Введен комплекс мер непрерывного контроля за исполнением бюджета с главнейшей задачей — постоянного поиска внутренних резервов», — сказал Белоусов.

