Минобороны ввело меры контроля за исполнением бюджета, заявил Белоусов

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Министерство обороны РФ ввело комплекс мер непрерывного контроля за исполнением бюджета с целью поиска внутренних резервов в этом году, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
«Введен комплекс мер непрерывного контроля за исполнением бюджета с главнейшей задачей — постоянного поиска внутренних резервов», — сказал Белоусов.
