ГАИ поймала в Уфе нарушителя на скутере: ему всего 11 лет

Вчера, 16 декабря, в Уфе сотрудники Госавтоинспекции задержали несовершеннолетнего водителя. Как сообщает пресс-служба городской дорожной полиции, на улице Еленская был остановлен скутер Suzuki, за рулем которого находился 11-летний мальчик.
На место вызвали родителей ребенка. В их присутствии школьника отстранили от управления, а сам скутер отправили на спецстоянку.
Все собранные материалы по факту произошедшего направили в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там будет решаться вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего». Сам юный водитель рискует быть поставленным на профилактический учет в полиции.
ГАИ обратилась к родителям с настоятельной просьбой усилить контроль за детьми, не допускать подобных ситуаций, обеспечивать сохранность ключей от транспортных средств и разъяснять детям недопустимость сознательного нарушения правил дорожного движения, создающего опасность для всех участников движения.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.