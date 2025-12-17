ГАИ поймала в Уфе нарушителя на скутере: ему всего 11 лет

Все собранные материалы по факту произошедшего направили в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там будет решаться вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего». Сам юный водитель рискует быть поставленным на профилактический учет в полиции.