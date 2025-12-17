Доходный дом Парамонова в Ростове снесут для последующей реконструкции

Доходный дом Парамонова на Социалистической, 128 в Ростове-на-Дону в течение недели снесут для последующей реконструкции. Об этом рассказала глава администрации Кировского района города Наталия Симаченко.
— Рядом с новым сквером, которому ростовчане выбрали название «Кленовый дворик», появится обновленное здание. Инвестором запланированы работы по реконструкции здания 19 века, — написала в своем телеграм-канале Наталия Симаченко.
Чиновник подчеркнула, что план будущих работ предполагает демонтаж старой постройки и возведение новой «с сохранением исторического облика». Сейчас дом на Социалистической, 128 считается аварийным и полностью расселен.
Напомним, речь идет о здании, возведенном в 1900 годах. Предварительно, в дореволюционный период дом принадлежал Ивану Парамонову, племяннику купца Елпидифора Парамонова, чья коммерческая и жилая недвижимость стали знаковыми для исторического центра Ростова-на-Дону.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.