Белоусов заявил о сокращении времени зачисления довольствия на карту

«Сроки прохождения документов сокращены в десятки раз. По некоторым направлениям — в сотни. Так, например, время зачисления военнослужащим денежного довольствия на карту сокращено с 24 часов до 30 минут. А срок назначения выплат при переводе военнослужащего к новому месту службы — с двух месяцев до нескольких дней», — сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.