Белоусов заявил о сокращении времени зачисления довольствия на карту

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Довольствие военнослужащим на карту зачисляется в течение 30 минут, раньше на это уходило 24 часа, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Сроки прохождения документов сокращены в десятки раз. По некоторым направлениям — в сотни. Так, например, время зачисления военнослужащим денежного довольствия на карту сокращено с 24 часов до 30 минут. А срок назначения выплат при переводе военнослужащего к новому месту службы — с двух месяцев до нескольких дней», — сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.Читать дальше