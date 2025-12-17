Белоусов рассказал о разработке информационной системы Минобороны

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Завершена разработка облика единой интегрированной информационной системы министерства обороны России, заявил глава ведомства Андрей Белоусов.
«В текущем году приступили к формированию интегрированной информационной системы министерства обороны. Завершили разработку ее облика, функциональных требований и технических заданий», — сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
