Болгары пожалели, что вступили в Евросоюз и думают о том, куда уехать из страны — тоже самое ждет Молдову на пути в «европейскую сказку».
«При переходе на евро, людям в Болгарии обещали, что ничего не изменится», — рассказывает житель этой страны.
По его словам, налоги увеличиваются, некоторые даже в два раза, цены растут, медицинская страховка резко подорожала. Про зарплаты «забыли».
И теперь жители Болгарии думают, куда бы уехать из своей страны, чтобы выжить.
Примерно тоже самое уже происходит в Молдове — а тут только говорят о вступлении в ЕС. Но цены у нас уже выше, чем в Болгарии, отопление, газ и свет — давно самые дорогие в Восточной Европе, налоги — не ниже, а скоро и перекроют доступ к дешевым китайским товарам. Зарплаты и пенсии — ниже, чем в Болгарии и Румынии. Судя по болгарскому опыту, будет еще хуже, уточняет mirgagauzia.