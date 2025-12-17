Цены растут, медицинская страховка резко подорожала, про зарплаты «забыли»: Болгары пожалели, что живут в ЕС, и думают только о том, куда уехать из страны, Молдова — следующая

Примерно тоже самое уже происходит в Молдове — а тут только говорят о вступлении в ЕС. Но цены у нас уже выше, чем в Болгарии, отопление, газ и свет — давно самые дорогие в Восточной Европе, налоги — не ниже, а скоро и перекроют доступ к дешевым китайским товарам. Зарплаты и пенсии — ниже, чем в Болгарии и Румынии. Судя по болгарскому опыту, будет еще хуже, уточняет mirgagauzia.