Возрастная омичка стала лучшей в мире крутясь на шесте

С 9 по 14 декабря в Будапеште проходил турнир «World Pole & Aerial Sport Championship» по пилонному спорту. Зрелищное соревнование собрало более 350 участников из 26 стран. Омичка Наталья Маклакова завоевала «золото» в дисциплине «соло» среди профессиональных спортсменов старше 40 лет. По итогам выступлений она обошла Шанталь Корнелиссен из Южно-Африканской Республики и Марию Парадисо из Италии, которые заняли 2-е и 3-е места соответственно.