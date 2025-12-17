Ричмонд
Возрастная омичка стала лучшей в мире крутясь на шесте

Наталья Маклакова завоевала «золото» на чемпионате мира по пилонному спорту среди профессиональных спортсменов старше 40 лет.

Источник: Комсомольская правда

Омичка Наталья Маклакова стала чемпионкой мира по пилонному спорту в дисциплине «соло» среди профессиональных спортсменов старше 40 лет. Омская спортсменка обошла соперниц из Южно-Африканской Республики и Италии, сообщает пресс-служба минспорта Омской области.

С 9 по 14 декабря в Будапеште проходил турнир «World Pole & Aerial Sport Championship» по пилонному спорту. Зрелищное соревнование собрало более 350 участников из 26 стран. Омичка Наталья Маклакова завоевала «золото» в дисциплине «соло» среди профессиональных спортсменов старше 40 лет. По итогам выступлений она обошла Шанталь Корнелиссен из Южно-Африканской Республики и Марию Парадисо из Италии, которые заняли 2-е и 3-е места соответственно.