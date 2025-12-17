Лурье отметила с семьей свою победу

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале рассказала, что отметила с семьей свою победу, и поблагодарила всех, кто ее поддерживал на протяжении разбирательств.
«Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады, отмечаем важный для нас день, победу… Конечно, я очень рада и хотела бы сказать спасибо всем, кто меня поддерживал», — сказала Лурье на шоу, которое полностью выйдет в 19.45 мск, а его отрывок Первый канал выложил в своем Telegram-канале.
Верховный суд России ранее признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что, если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.
В начале декабря Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в Хамовниках в эфире программы «Пусть говорят». Певица также заявила, что приняла решение вернуть Полине Лурье деньги за квартиру в полном объеме.