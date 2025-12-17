В Москве российские онкологи обсудили лучшие клинические практики

Российский онкологический конгресс (РОК) традиционно считается главным профессиональным событием года для врачей-онкологов. Это пространство, где обсуждают не только фундаментальные вопросы онкологии, но и самые практические — те, с которыми каждый онколог сталкивается в операционной, на консультации или в дневном стационаре. Как на мероприятии формируются профессиональные ориентиры и обсуждаются реальные клинические решения — в материале «Газеты.Ru».