Мишустин рассказал о сотрудничестве ведомств против кибермошенников

«Мы работаем по целому ряду направлений совместно с коллегами из Государственной Думы, Совета Федерации, с правоохранительными органами, с Банком России. Прежде всего, формируем условия для повышения защиты от мошенников», — сказал Мишустин на стратегической сессии о борьбе с кибермошенничеством.