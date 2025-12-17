Ричмонд
Мишустин рассказал о сотрудничестве ведомств против кибермошенников

Мишустин: борется с кибермошенниками вместе с ЦБ и парламентом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Правительство России работает над противодействием кибермошенникам совместно с Центральным банком, правоохранительными органами и парламентом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы работаем по целому ряду направлений совместно с коллегами из Государственной Думы, Совета Федерации, с правоохранительными органами, с Банком России. Прежде всего, формируем условия для повышения защиты от мошенников», — сказал Мишустин на стратегической сессии о борьбе с кибермошенничеством.