Долина пока не предлагала вернуть деньги в обмен на квартиру, заявила Лурье

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье рассказала, что певица пока не предлагала ей деньги в обмен на квартиру, владелицей которой она стала по решению суда.
Первый канал выложил в своем Telegram-канале отрывок шоу «Пусть говорят» с участием Лурье, который выйдет в 19.45 по московскому времени.
«Пока она не предлагала», — сказала она, отвечая на вопрос ведущего о том, готова ли рассмотреть предложение вернуть деньги в обмен на квартиру, если таковое поступит от Долиной.
Верховный суд России ранее признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что, если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.
В начале декабря Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в Хамовниках в эфире программы «Пусть говорят». Певица также заявила, что приняла решение вернуть Полине Лурье деньги за квартиру в полном объеме.