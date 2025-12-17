Ричмонд
Уфимец слил интимные фото с бывшей в соцсети: за свою месть он предстанет перед судом

В Уфе ревнивца осудят за публикацию интимных материалов с бывшей девушкой.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе перед судом предстанет 44-летний мужчина, обвиняемый в нарушении неприкосновенности частной жизни, а также в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Согласно версии следствия, с апреля по ноябрь 2023 года обвиняемый в квартире девушки, с которой он тогда был в отношениях, запечатлел на фото и видео то, как он с ней занимается любовью. В июле-августе 2024-го пара разругалась на почве ревности, и мужчина выложил все материалы на своей странице в соцсетях.

Обвиняемый свою вину не признал. Материалы возбужденного против него уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.