Уфимец слил интимные фото с бывшей в соцсети: за свою месть он предстанет перед судом

Согласно версии следствия, с апреля по ноябрь 2023 года обвиняемый в квартире девушки, с которой он тогда был в отношениях, запечатлел на фото и видео то, как он с ней занимается любовью. В июле-августе 2024-го пара разругалась на почве ревности, и мужчина выложил все материалы на своей странице в соцсетях.