Дорого и бесполезно. Три фрукта, на которые не стоит тратить деньги зимой

Фрукты зимой очень дороги, но мы согласны платить: мы покупаем ягоды, сладкие фрукты, угощаем близких и надеемся, что фрукты принесут пользу. Но это далеко не всегда так. И дорогие фрукты и ягоды могут быть совершенно бесполезными. О том, на какие фрукты не стоит тратить деньги зимой, рассказала aif.ru нутрициолог Ольга Яблокова.
Многие фрукты, часто популярные летом, в холодное время года практически теряют свою ценность. Причин несколько: длительное хранение, транспортировка издалека, искусственное дозревание и обработка химикатами. Поэтому важно понимать, какие зимние фрукты действительно приносят пользу, а какие, скорее, бесполезны, с точки зрения витаминов и микроэлементов.
Правила выбора фруктов зимой: чего избегать
- Фрукты не по сезону. Плоды, которые не растут и не созревают естественным образом зимой в вашем регионе, как правило, собирают зелеными, и дозревают они уже в дороге или на складе. В результате теряется большая часть витаминов, особенно витамина C и некоторых витаминов группы B.
- Фрукты, которые подверглись длительной транспортировке. Импортные фрукты из тропиков и субтропиков, которые могут идти в Россию по несколько недель или месяцев, теряют витамины из-за долгого хранения, часто под искусственным охлаждением или в контролируемой атмосфере. Помимо этого, фрукты срывают недозрелыми, и дозревают они уже в процессе перевозки. В таком фрукте не будет полезных веществ, поскольку он должен взять их из земли, дозревая естественным образом.
- Фрукты, обработанные химикатами. Для сохранения товарного вида зимой плоды часто обрабатывают пестицидами, восковыми покрытиями, фунгицидами. Эти методы снижают биодоступность витаминов и антиоксидантов.
- Фрукты, выращенные в теплицах. Часто зимой продают клубнику, ягоды и некоторые другие фрукты, выращенные в теплицах. По содержанию витаминов и микроэлементов такие ягоды значительно уступают выращенным на открытом грунте из природных условий.
Топ-3 самых пустых фруктов зимой
- Клубника — лидер среди зимних фруктов по неэффективности, с точки зрения витаминов. Несмотря на то, что свежая, выращенная в естественных условиях, клубника богата витамином C и антиоксидантами, зимняя клубника в магазинах чаще всего тепличного происхождения или импортирована и выращена с применением химикатов. Это снижает содержание витаминов практически до нуля. Кроме того, длительная транспортировка и хранение также разрушают витамин C. Таким образом, зимой клубника становится бесполезной, с точки зрения пользы для иммунитета и здоровья.
- Импортные персики и нектарины, которые не дозревают на своих плантациях, приобретают минимальную пользу в России зимой из-за длительного хранения и перевозки.
- Виноград из-за обработки и хранения теряет значительную часть витаминов, особенно в зимний период.
Какие фрукты стоит покупать зимой
- Хурма. Этот фрукт становится особенно полезным зимой: содержит витамин C, каротиноиды, калий и магний. Хурма помогает укреплять иммунитет, выводить лишнюю жидкость из организма и бороться с отеками.
- Цитрусовые (апельсины, мандарины, грейпфруты). Бесспорно, самый популярный зимний источник витамина C и антиоксидантов. Цитрусовые помогают не только улучшить защитные функции организма, но и поддерживают здоровье кожи и сосудов.
- Киви. Фрукт с высоким содержанием витамина C (даже больше, чем в цитрусовых), клетчатки и полезных микроэлементов. Киви поддерживает работу желудочно-кишечного тракта, снижает уровень холестерина и укрепляет сосуды.
- Гранаты. Обладают богатым витаминным и антиоксидантным составом: витамины группы B, C, K, аминокислоты и минералы. Помогают укреплять иммунитет и поддерживать нормальную работу сердца.
Как повысить пользу фруктов зимой. Советы нутрициолога
- Покупайте местные или сезонные фрукты, которые созревают естественным путем.
- Замораживайте свежие ягоды и фрукты с лета, чтобы сохранить максимум витаминов.
- Используйте фрукты в свежем виде, избегая длительной термической обработки.
- Добавляйте фрукты в смузи, салаты и легкие перекусы, чтобы поддерживать разнообразие витаминов.
- Комбинируйте фрукты с овощами и орехами для лучшего усвоения полезных веществ.
Зимой выбор фруктов и ягод существенно ограничен, и не все доступные плоды сохраняют свои полезные свойства. Важно помнить, что лучшее решение в холодное время — покупка сезонных продуктов. Знание правил выбора и способов хранения фруктов поможет сделать зимнее питание насыщенным и полезным.