Дорого и бесполезно. Три фрукта, на которые не стоит тратить деньги зимой

Фрукты зимой очень дороги, но мы согласны платить: мы покупаем ягоды, сладкие фрукты, угощаем близких и надеемся, что фрукты принесут пользу. Но это далеко не всегда так. И дорогие фрукты и ягоды могут быть совершенно бесполезными. О том, на какие фрукты не стоит тратить деньги зимой, рассказала aif.ru нутрициолог Ольга Яблокова.