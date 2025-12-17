Число цифровых преступлений в России в 2025 году снизилось

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В России зафиксировано снижение числа цифровых преступлений, за 10 месяцев 2025 года их общее число уменьшилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«В результате уже принятых мер впервые с июля текущего года зафиксировано снижение количества зарегистрированных цифровых преступлений. За 10 месяцев их общее число уменьшилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — сказал Мишустин на стратегической сессии «О борьбе с кибермошенничеством».
Он также добавил, что если сравнивать октябрь к октябрю, то падение составляет уже почти четверть. Очень важно продолжать эту работу, заключил Мишустин.