Топ-менеджер Инго Банка Макуха предупредил о рисках ограничения количества карт

«Предложенные меры — попытка снизить риски мошенничества, но важно учитывать опыт прошлых инициатив и улучшать подход, фокусируясь на технологическом обеспечении и анализе данных, а не только на количественных ограничениях. Например, в некоторых странах, где ранее вводились лимиты на количество счетов или карт, это привело к росту недовольства клиентов и переходу мошенников к более изощренным схемам, таким как использование подставных лиц или виртуальных инструментов, что не решило проблему коренным образом», — рассказал эксперт.