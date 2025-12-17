Омичка перестала спать и кушать, выслушав в свой адрес нецензурную брань

С иском к 39-летнему жителю села Седельниково о компенсации морального вреда в суд обратилась жительница села Лузино. Женщина сообщила, что упомянутый в иске мужчина однажды высказал в ее адрес оскорбительные слова. Грубая нецензурную брань сильно унизила честь, достоинство сельчанки, а также причинила моральный вред. Этот самый вред выразился в таких нравственных страданиях, что у нее начались проблемы со сном и аппетитом.