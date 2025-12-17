Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

Суд рассмотрел дело об оскорблении, и обязал выплатить пострадавшей от грубой нецензурной брани жительнице села Лузиной 21 тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда.

С иском к 39-летнему жителю села Седельниково о компенсации морального вреда в суд обратилась жительница села Лузино. Женщина сообщила, что упомянутый в иске мужчина однажды высказал в ее адрес оскорбительные слова. Грубая нецензурную брань сильно унизила честь, достоинство сельчанки, а также причинила моральный вред. Этот самый вред выразился в таких нравственных страданиях, что у нее начались проблемы со сном и аппетитом.

По итогам рассмотрения дела суд частично удовлетворил исковые требования, обязав обидчика выплатить в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда и судебные расходы на общую сумму 21 000 рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в Седельниковское районное отделение судебных приставов, которые заставили раскошелится сквернослова.