Покупательница квартиры Долиной впервые сделала публичное заявление

«Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады и отмечаем важный для нас день — победу. Конечно, я очень рада. И хотела бы сказать спасибо всем, кто меня поддерживал», — сказала она в эфире передачи «Пусть говорят». Она заявила, что надеется въехать в квартиру в ближайшее время. «Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи, планировала там жить. Конечно, у нас разный состав семьи с Ларисой Александровной и разные вкусы. Я сразу выбирала себе квартиру, в которой я буду делать полностью ремонт и перепланировку. Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», — рассказала она.