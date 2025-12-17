Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Общественной палате Башкирии назначили нового председателя

Энже Ахмадуллина возглавила Общественную палату Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 декабря, на заседании Общественной палаты Башкирии новым председателем избрали Энже Ахмадуллину. Ранее она возглавляла комиссию палаты по предпринимательству и является руководителем Ассоциации социального питания республики, благотворителем и организатором ряда общественных и спортивных мероприятий.

Ахмадуллина известна активной работой в сфере общественного контроля, в том числе по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, проблемам безнадзорных животных и экологии. Она также участвовала в наблюдении за выборами, взаимодействует с бизнес-сообществом, органами власти и общественными организациями, является участником республиканского проекта «Первая юрта».

Заместитель председателя Общественной палаты Башкирии, член Общественной палаты России Рамиль Рахимов, поздравляя коллегу с назначением, отметил, что предстоит большая работа по поддержке участников специальной военной операции, проведению мероприятий в рамках Года единства народов России и обеспечению легитимности и прозрачности выборного процесса.

Сама Энже Ахмадуллина заявила, что действующая палата зарекомендовала себя как эффективная и узнаваемая структура. Она выразила намерение сохранить этот курс и продолжать выполнять роль опоры как для общества, так и для государства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.