В Общественной палате Башкирии назначили нового председателя

Сегодня, 17 декабря, на заседании Общественной палаты Башкирии новым председателем избрали Энже Ахмадуллину. Ранее она возглавляла комиссию палаты по предпринимательству и является руководителем Ассоциации социального питания республики, благотворителем и организатором ряда общественных и спортивных мероприятий.
Ахмадуллина известна активной работой в сфере общественного контроля, в том числе по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, проблемам безнадзорных животных и экологии. Она также участвовала в наблюдении за выборами, взаимодействует с бизнес-сообществом, органами власти и общественными организациями, является участником республиканского проекта «Первая юрта».
Заместитель председателя Общественной палаты Башкирии, член Общественной палаты России Рамиль Рахимов, поздравляя коллегу с назначением, отметил, что предстоит большая работа по поддержке участников специальной военной операции, проведению мероприятий в рамках Года единства народов России и обеспечению легитимности и прозрачности выборного процесса.
Сама Энже Ахмадуллина заявила, что действующая палата зарекомендовала себя как эффективная и узнаваемая структура. Она выразила намерение сохранить этот курс и продолжать выполнять роль опоры как для общества, так и для государства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.