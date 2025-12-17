Беспилотники приспособили для выявления утечек нитратов в природных средах

Как объясняют исследователи, эта особенность позволяет беспилотнику посещать и определять концентрацию нитратов сразу в нескольких регионах без возвращения на базу и перезарядки, что ускоряет и упрощает проведение экомониторинга. Работа этой системы была успешно проверена на одной из университетских исследовательских ферм, где «лаборатория-беспилотник» успешно собрала пробы воды с высоты в три метра и подтвердила, что концентрация нитратов в ней не превышает 10 частей на миллион — максимально допустимое значение в США.